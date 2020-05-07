Порядок выплат медикам, которые борются с коронавирусом, утвердили в Сахалинской области. Документ регулирует выплаты и расширяет категории медицинских работников, которые имеют право на доплаты из регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, меры по дополнительному стимулированию медиков введены по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Цель – поощрить сотрудников, которые работают в усиленном режиме в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

– Дополнительные выплаты получат специалисты амбулаторно-поликлинического звена, диагностических и лабораторных служб, станций скорой медицинской помощи. Это те люди, которые взяли на себя основную нагрузку по борьбе с коронавирусом, работают с пациентами в больницах и на дому, а также в составе бригад в аэропортах и на паромной переправе, не давая распространяться опасной инфекции, – сообщил заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко. – Предельный размер выплаты в месяц составит от 21 до 63 тысяч рублей за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку по основному месту работы – для специалистов с высшим образованием, среднего и младшего звена и иного персонала.

Средства на дополнительные выплаты уже доводят до медицинских учреждений региона.

– Работы в последнее время значительно прибавилось. Все понимают и выросшую ответственность, и определенные риски. В этих условиях мы не имеем права подвести. И, конечно, очень приятно, что наш труд вознаграждается – уже увидели новые суммы в расчетках, они выросли, это справедливо, – поделился фельдшер станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска Михаил Фомашин.

Напомним, что ранее порядок дополнительных выплат медработникам был установлен на федеральном уровне Указом президента Владимира Путина.