Порядок выплат медикам, которые борются с коронавирусом утвердили в Сахалинской области
Порядок выплат медикам, которые борются с коронавирусом, утвердили в Сахалинской области. Документ регулирует выплаты и расширяет категории медицинских работников, которые имеют право на доплаты из регионального бюджета.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, меры по дополнительному стимулированию медиков введены по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Цель – поощрить сотрудников, которые работают в усиленном режиме в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.
– Дополнительные выплаты получат специалисты амбулаторно-поликлинического звена, диагностических и лабораторных служб, станций скорой медицинской помощи. Это те люди, которые взяли на себя основную нагрузку по борьбе с коронавирусом, работают с пациентами в больницах и на дому, а также в составе бригад в аэропортах и на паромной переправе, не давая распространяться опасной инфекции, – сообщил заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко. – Предельный размер выплаты в месяц составит от 21 до 63 тысяч рублей за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку по основному месту работы – для специалистов с высшим образованием, среднего и младшего звена и иного персонала.
Средства на дополнительные выплаты уже доводят до медицинских учреждений региона.
– Работы в последнее время значительно прибавилось. Все понимают и выросшую ответственность, и определенные риски. В этих условиях мы не имеем права подвести. И, конечно, очень приятно, что наш труд вознаграждается – уже увидели новые суммы в расчетках, они выросли, это справедливо, – поделился фельдшер станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска Михаил Фомашин.
Напомним, что ранее порядок дополнительных выплат медработникам был установлен на федеральном уровне Указом президента Владимира Путина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 10 Апреля Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска
13:43 13 Апреля Сахалинцы поделились опытом проведения диспансеризации населения с врачами России
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Выбор редакции
- 11:02 Вчера Еще 3 новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине
- 14:32 6 Мая Тридцать второй случай COVID-19 выявили на Сахалине
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?