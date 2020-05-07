Тихоокеанское
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15:04, 07.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский Чехов-центр приготовил онлайн-программу, посвященную празднованию Дня Победы

Сахалинский Чехов-центр приготовил онлайн-программу, посвященную празднованию Дня Победы

Сахалинский Чехов-центр приготовил онлайн-программу, посвященную празднованию 75-ой годовщины Великой Победы. Показы пройдут на YouTube-канале театра. 

Завтра, 8 мая, в 12:00 зрители смогут посмотреть запись квартирника "День Победы". Во время мероприятия прозвучат военные песни и стихи в исполнении сахалинских артистов. 

Как отметили в пресс-службе театра, 9 мая в 12:00 покажут запись "Фронтового концерта". 

10 мая в 12:00 состоится премьера музыкального ревю "Ради жизни на земле". К его съемкам труппа приступила в середине апреля. Большую часть музыкального фильма сняли на аэродроме "Пушистый". 

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