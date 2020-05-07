290 планшетов для дистанционного обучения передали сахалинским школьникам. Гаджеты получили ребята из Южно-Сахалинска, а также Холмского, Томаринского, Смирныховского, Макаровского, Охинского, Тымовского, Александровск-Сахалинского районов.

Технику предоставляют детям из многодетных и малоимущих семей на период дистанционного обучения и исключительно в учебных целях. В следующем учебном году школы смогут использовать гаджеты для проведения занятий в обычном режиме, сообщили в правительстве Сахалинской области.

– С переходом на дистанционное обучение некоторые семьи столкнулись с проблемой отсутствия необходимого оборудования. Чтобы все дети имели возможность полноценно включиться в учебный процесс, в нашем регионе продолжается благотворительная акция «Помоги учиться дома», – отметила исполняющая обязанности министра образования Анастасия Киктева.

Инициатором акции выступили Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством просвещения РФ и партией «Единая Россия». В Сахалинской области к ее реализации подключились общественные и благотворительные организации, бизнес. Ноутбуки и планшеты для ребят предоставили фонд «Родные Острова», общественная организация «Наш Сахалин», депутаты, компании «Сахалин Металл», «Крильон-Сервис», «Лиго-Дизайн», «Тезона», «Лоддес» и магазин «Орбита».

– Мы первые откликнулись на призыв помочь и предоставили ноутбуки для организации дистанционного обучения в Корсакове. И мы рады, что к этой акции с каждым днем присоединяется все больше меценатов. В сложное время правительству, бизнесу и благотворителям важно сплотиться и помогать нуждающимся, – сказал член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Игорь Янчук.

Сбор компьютерной техники продлится до середины мая. Стать участниками акции могут все неравнодушные жители региона, которые готовы безвозмездно поделиться с нуждающимися семьями новыми или бывшими в употреблении гаджетами.

Для приема техники на базе центра цифровой трансформации образования создан специальный штаб. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-201-22-80.