В Южно-Сахалинске очистили от мусора территорию за площадью Славы
В Южно-Сахалинске очистили от мусора территорию за площадью Славы. Поводом для внеочередной уборки коммунальщиков стало сообщение жителя города, который обратил внимание на бытовой мусор в отдаленных местах лесного массива за мемориальным комплексом.
Как сообщили в МБУ «Зеленый город», сегодня, 7 мая, с территории вывезли около 15 кубометров бытового мусора. Сотрудники убрали банки, бутылки из-под спиртного, полиэтиленовые пакеты и другие отходы, которые оставляют несознательные горожане. Стоит отметить, что значительный вклад в загрязнение вложили лица без определенного места жительства, которые организовывали «лежанки» и выбрасывали мусор прямо на месте.
Напомним, борьба с несанкционированными свалками и с незаконным складированием мусора находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Сейчас муниципалитетом разрабатывается ряд механизмов и конкретных действий, направленных на решение данного вопроса. Мэрия Южно-Сахалинска поддерживает инициативы регионального правительства, которое объявило войну несанкционированным свалкам. До конца мая в областном центре уберут все стихийные свалки.
Администрация областного центра в очередной раз напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения требований по обращению с отходами. Сбрасывать и складировать мусор в городе можно лишь в специально отведенных для этих целей местах.
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