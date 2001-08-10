Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько проездов временно закроют в Южно-Сахалинске ко Дню Победы

Несколько проездов временно закроют в Южно-Сахалинске ко Дню Победы

В связи с торжественной церемонией возложения венков и цветов к «Вечному огню» на Мемориале Славы в городе Южно-Сахалинске, на основании распоряжения администрации от 30 апреля вводится временное ограничение на движение автотранспорта: 

– с 18.00 час. 8 мая до 12.00 час. 09 мая запрещена остановка и парковка транспортных средств по улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской;

– 9 мая с 09.00 до 11.00 будет закрыт участок дороги для проезда по улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской;

Также, 9 мая с 08.00 до 10.00 и с 21.00 до 23.00 закроют участок дороги улицы Горнолыжной от нижней станции канатной дороги до улицы Священномученика Илариона Троицкого, сообщили в администрации города.

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