Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют

Движение автотранспорта по полосам ограничат на железнодорожном переезде севернее станции Олень в Поронайском районе (353 км перегона Олень — Буюклы) 8 и 12 мая с 9.00 до 18.00. Это связано с проведением путевых ремонтных работ.

Дальневосточная железная дорога призывает автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.