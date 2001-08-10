Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют
11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют

Движение автотранспорта по полосам ограничат на железнодорожном переезде севернее станции Олень в Поронайском районе (353 км перегона Олень — Буюклы) 8 и 12 мая с 9.00 до 18.00. Это связано с проведением путевых ремонтных работ.

Дальневосточная железная дорога призывает автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.

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