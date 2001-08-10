Долинским медикам передали продуктовые наборы

Сахалинские партийцы поддержали медицинский персонал Долинской центральной районной больницы имени Н.К. Орлова, который сегодня борется с распространением инфекции. В рамках общероссийской акции «Спасибо врачам» в больницу были переданы наборы продуктов к чаю. Благодарность медикам выразили секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин, депутат областной Думы Наталья Коршунова, мэр Долинского городского округа Александр Тугарев, секретарь местного отделения Партии Галина Дворянинова.

Долинская ЦРБ, в которой работает коллектив из 50 человек, сегодня стала главным временным инфекционным госпиталем Сахалинской области. Здесь проходят лечение сахалинцы с подтвержденным анализом на вирус, а также находятся люди, которые ждут результата тестирования. Медицинские работники, контактирующие с пациентами в условиях борьбы с пандемией коронавируса, зачастую не имеют возможности покинуть рабочее место.

«Сегодня нагрузка на врачей и весь медицинский персонал неизмеримо возросла. Акция #Спасибоврачам - знак нашей признательности врачам, которые сегодня борются за здоровье островитян», – отметил секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин.

Наталья Коршунова пожелала врачам здоровья, поздравила средний медперсонал с наступающим праздником – Международным днем медицинской сестры.

«Большое спасибо за заботу о медицинских работниках, которые сегодня трудятся в непростых условиях, не покидают больницу, не могут уделить внимание своим семьям. Было очень приятно услышать слова о том, что в нашей больнице работают ответственные, надежные, профессиональные специалисты», - сказала главный врач Долинской ЦРБ имени Н.К. Орлова Наталья Мирова.

Напомним, ранее в рамках акции #Спасибоврачам такие наборы продуктов были переданы коллективу южносахалинской больницы имени Ф. С. Анкудинова, а также будут направлены в кожно-венерологический диспансер, которые в период распространения коронавирусной инфекции работают в усиленном режиме.