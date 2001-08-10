Авиапарад пройдет 9 мая в Южно-Сахалинске и Курильске

Вчера, 7 мая, прошла репетиция пролета авиации ко Дню Победы. В министерстве обороны РФ уточнили, что в авиапараде будут участвовать два истребителя Су-35. Они пролетят над улицей Горького в 11:00 9 мая. Также авиапарад пройдет в Курильске в это же время.

В администрации областного центра уточнили, что в этот день состоится возложение цветов к Вечному огню. Начало в 10:00. Чествование ветеранов по месту их проживания пройдет в 11:00. А в 19:00 в Сахалинской области пройдет минута молчания. После этого все желающие могут выйти на свои балконы с фотографиями ветеранов, чтобы исполнить песню ко Дню Победы.