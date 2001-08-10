В Смирных реконструируют три центральных улицы
Асфальтовое покрытие в 2021-2023 годах появится на улицах 8 марта, Чехова и Ленина. Такая информация прозвучала во время встречи в прямом эфире губернатора Валерия Лимаренко с жителями Смирныховского района.
В социальных сетях главы региона дорожная тема стала одной из самых обсуждаемых. Жители интересовались, когда приведут в порядок главные улицы в районном центре.
После зимы на дорогах провели ямочный ремонт. Сегодня заканчивается разработка проектной документации на реконструкцию трех центральных улиц. Вслед за прохождением экспертизы примут соответствующие поправки в бюджет. Завершить работы планируется в течение трех лет. Здесь будет уложено около 4 километров асфальта, дорожное полотно расширят в соответствии с нормативами, обустроят ливневую канализацию.
Кроме того, заканчивается разработка проектной документации по капитальному ремонту еще пяти улиц в разных населенных пунктах: Транспортной – в селе Онор, Парковой – в Рощино, Железнодорожной, Калинина и Матросова – в Смирных.
Жители новостроек по улице Садовой выразили беспокойство по поводу отсутствия дорожных знаков и «лежачих полицейских». В прямом эфире последовал ответ: уже этим летом установят знаки «Жилая зона», которые ограничивают скорость до 20 км/ч. Пожелания жителей об искусственных неровностях учтут при формировании бюджета района.
Во время трансляции поступил видеозвонок от жительницы Победино Натальи Новокшановой.
– Дорога, которая проходит через наше село, – это часть трассы Южно-Сахалинск – Оха. Когда ее приведут в порядок, сделают асфальт, тротуары, освещение? – спросила сахалинка.
– В этом году мы планируем заасфальтировать более 30 километров главной дороги Сахалина. Передача в федеральную собственность позволит активизировать эту работу. Твердое покрытие на участке в районе Победино появится в 2021 году, независимо от того, будут на это выделены федеральные средства или нет, – сказал Валерий Лимаренко.
Отметим, что в этом году на Сахалине и Курилах должны заасфальтировать 57 километров дорог, а около 28 километров – капитально отремонтировать. Твердое покрытие впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между Палево и Зональным, а также Воскресеновкой и селом Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке в Охинском районе.
Следить за ходом строительства и ремонта островных дорог все жители региона смогут с помощью интерактивной карты. Запустить сервис в открытом доступе планируют до 1 июня.
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