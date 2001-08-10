Лыжная база может появиться в одном из районов Сахалина
В Смирных планируют построить лыжную базу. С такой просьбой обратились любители спорта на прямую линию губернатора Валерия Лимаренко с жителями района.
По видеосвязи Валентина Рудой поделилась, что с юности увлекается лыжными гонками, и до сих пор, несмотря на «серебряный возраст» участвует в соревнованиях.
– Наши спортсмены занимаются в приспособленном аварийном здании. Если бы была современная и комфортная лыжная база, мы бы смогли показывать лучшие результаты, – считает жительница Смирных.
В прямом эфире стало известно, что муниципалитет разрабатывает проектную документацию для этого объекта. После положительного прохождения экспертизы лыжную базу включат в областную адресную инвестиционную программу. Начать строительство планируют в 2021 году.
В Смирныховском районе собираются построить еще несколько спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Еще один звонок на прямую линию поступил из Первомайска. Заведующая сельским Домом культуры Зинаида Ярина рассказала, что три года назад здание ДК сгорело. Теперь творческим коллективам приходится ютиться в актовом зале администрации. Жительница села попросила у главы региона построить в селе, где проживает более 800 человек, новый Дом культуры. Валерий Лимаренко поддержал эту инициативу.
Проекты ДК в Первомайске, а также в селе Онор сегодня проходят государственную экспертизу. Кроме того, в первом квартале этого года завершился капитальный ремонт учреждения культуры в райцентре. Торжественное открытие состоится после снятия в островном регионе режима повышенной готовности.
В Смирных развернулось также строительство объектов образования. С опережением графика возводится школа на 910 мест, завершить работы планируется уже в декабре этого года, а не в середине 2021-го, как планировалось изначально.
Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом внутренних инженерных сетей. В мае собираются приступить к благоустройству – сделать детские и спортивные площадки, проезды и тротуары, а также озеленение территории.
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