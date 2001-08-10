Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине создают интерактивную карту ремонта дорог

На Сахалине создают интерактивную карту ремонта дорог

Вскоре жители островного региона смогут следить за ремонтом трасс через Интернет. Работу нового сервиса показали во время сегодняшней встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Смирныховского района. Впервые в истории она проходила в онлайн-режиме, чтобы обезопасить граждан от возможного распространения коронавирусной инфекции.

– Одним кликом можно узнать об объемах работ и средствах на ремонт. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен только по ссылке, а в скором времени появится в свободном доступе в Интернете. Каждый житель сможет узнать где, на каких участках дорог и в какие сроки пройдут ремонтные работы, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко.

По его словам, на карте обозначат разными цветами участки трасс, которые ремонтируются или запланированы к реконструкции.

Губернатор Валерий Лимаренко одобрил созданный по инициативе ведомства новый сервис и поручил запустить его в работу в течение месяца. 

Отметим, что всего в этом году на Сахалине и Курилах должны заасфальтировать 57 километров дорог, а около 28 километров – капитально отремонтировать. Твердое покрытие впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между Палево и Зональным, а также Воскресеновкой и селом Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке в Охинском районе.

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