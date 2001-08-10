На Сахалине создают интерактивную карту ремонта дорог
Вскоре жители островного региона смогут следить за ремонтом трасс через Интернет. Работу нового сервиса показали во время сегодняшней встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Смирныховского района. Впервые в истории она проходила в онлайн-режиме, чтобы обезопасить граждан от возможного распространения коронавирусной инфекции.
– Одним кликом можно узнать об объемах работ и средствах на ремонт. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен только по ссылке, а в скором времени появится в свободном доступе в Интернете. Каждый житель сможет узнать где, на каких участках дорог и в какие сроки пройдут ремонтные работы, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко.
По его словам, на карте обозначат разными цветами участки трасс, которые ремонтируются или запланированы к реконструкции.
Губернатор Валерий Лимаренко одобрил созданный по инициативе ведомства новый сервис и поручил запустить его в работу в течение месяца.
Отметим, что всего в этом году на Сахалине и Курилах должны заасфальтировать 57 километров дорог, а около 28 километров – капитально отремонтировать. Твердое покрытие впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между Палево и Зональным, а также Воскресеновкой и селом Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке в Охинском районе.
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