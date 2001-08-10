73,87|80,00|30,58
15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Несколько дней светофоры на перекрестке Ленина - Фархутдинова в Южно-Сахалинске будут мигать желтым
Светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Фархутдинова в Южно-Сахалинске, с 14.00 8 мая переводится в режим желтого мигания.
Как сообщили в мэрии города, до 13 мая включительно специалисты будут следить за дорожной обстановкой на перекрестке. Окончательное решение о дальнейшем работе светофора будет принято 14 мая.
Решение о его отключении было принято в связи с работами по обустройству круговой развязки на этом перекрестке.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными при его пересечении и руководствоваться правилами дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:32 10 Апреля Холодную воду отключат сегодня в укрупненном квартале Южно-Сахалинска
13:43 13 Апреля Сахалинцы поделились опытом проведения диспансеризации населения с врачами России
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
Выбор редакции
- 11:02 Вчера Еще 3 новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине
- 14:32 6 Мая Тридцать второй случай COVID-19 выявили на Сахалине
- 15:02 23 Апреля Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?