Тихоокеанское
информационное агентство
9 Мая 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько дней светофоры на перекрестке Ленина - Фархутдинова в Южно-Сахалинске будут мигать желтым

Несколько дней светофоры на перекрестке Ленина - Фархутдинова в Южно-Сахалинске будут мигать желтым

Светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Фархутдинова в Южно-Сахалинске, с 14.00 8 мая переводится в режим желтого мигания.

Как сообщили в мэрии города, до 13 мая включительно специалисты будут следить за дорожной обстановкой на перекрестке. Окончательное решение о дальнейшем работе светофора будет принято 14 мая.

Решение о его отключении было принято в связи с работами по обустройству круговой развязки на этом перекрестке.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными при его пересечении и руководствоваться правилами дорожного движения.

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