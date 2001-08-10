Несколько дней светофоры на перекрестке Ленина - Фархутдинова в Южно-Сахалинске будут мигать желтым

Светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Фархутдинова в Южно-Сахалинске, с 14.00 8 мая переводится в режим желтого мигания.

Как сообщили в мэрии города, до 13 мая включительно специалисты будут следить за дорожной обстановкой на перекрестке. Окончательное решение о дальнейшем работе светофора будет принято 14 мая.

Решение о его отключении было принято в связи с работами по обустройству круговой развязки на этом перекрестке.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными при его пересечении и руководствоваться правилами дорожного движения.