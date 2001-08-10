Минимальная продуктовая корзина в Южно-Сахалинске стоит 5874 рубля
Мониторинг цен на продукты первой необходимости в условиях пандемии коронавируса на постоянной основе осуществляют в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска. Сегодня специалисты подводят итоги и обнадеживают - резкого роста цен не наблюдается.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов рассчитывается в соответствии с нормами потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования - это мясные продукты (говядина, баранина, свинина, курица), рыба картофель, яйца, масло растительное, маргарин, молоко и молочные продукты, хлеб и макаронные изделия, бобовые, мука, крупы, овощи и бахчевые, свежие фрукты, чай, сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, соль, специи. При расчете используются условные объемы потребления и средние розничные цены. Так, по состоянию на 1 апреля стоимость условного набора продуктов в Южно-Сахалинске составила 5874,10 рубля. В сравнении с данными прошлых лет (2018 год - 5375,69 рубля, 2019 год - 5631,37 рубля) за 4 месяца 2020 года цены выросли на 2,5%, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
- В целом увеличение стоимости условного (минимального) набора продуктов в областном центре соответствует уровню инфляции, а также увеличению затрат на доставку, - прокомментировала данные статистики директор департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города Римма Кузенкова.
В 2019 году в островной столице стоимость минимума продуктов выросла на 4,7%. Для сведения, в близлежащих к Южно-Сахалинску столицах субъектов ДФО стоимость условного (минимального) набора продуктов в прошлом году увеличилась в среднем на:
- - Приморский край - 6 %;
- - Амурская область - 6 %;
- - Хабаровский край - 5 %;
- - Магаданская область 4,3 %;
- - Камчатский край - 2,5 %;
Если соотнести стоимость продуктового набора и зарплату островитянина, то видно, что на одну заработную плату сахалинца в областном центре можно купить 14 условных продуктовых наборов. Уточним, по данным статистики средняя зарплата в Южно-Сахалинске в 2019 году с учетом налогов составила 96064 рубля (на руки 83575).
Как отмечают в департаменте продресурсов, на сдерживание уровня цен влияют такие проекты, как: «Социальный магазин», «Региональный проект «Доступная рыба», а также открытие объектов фирменной торговой сети местных производителей и проведение ярмарок. В настоящее время на территории городского округа действуют:
- - 25 социальных магазинов;
- - 36 объектов «Доступная рыба»;
- - 192 объекта фирменной торговой сети местных производителей;
- - 10 ярмарочных площадок.
В дальнейшем, с учетом экономической ситуации и последствий пандемии, специалисты будут постоянно осуществлять мониторинг цен на товары первой необходимости.
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