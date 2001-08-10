Дождливая погода ждет сахалинцев в выходные дни
Ночью 9 мая над северной частью Сахалина будет располагаться циклон, здесь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, температура от -1 до +4°. Днем циклон переместится в Охотское море, осадки постепенно прекратятся, воздух прогреется до +2…+7°, в центральных районах до +8…+13°. 10 мая существенных осадков не ожидается, днем на 2-3° будет теплее.
Как сообщают в Сахалинском УГМС, на юге острова 9 мая будет преимущественно без осадков, температура ночью +3…+8°, днем 14…19°, на западном побережье 10…15° тепла. Ночью 10 мая существенных осадков не ожидается, температура +2…+7°. Днем под влиянием циклона, который будет смещаться в район южных Курильских островов пройдут дожди и похолодает, ожидается +6…+11°.
Большую часть недели на Сахалине сохранится циклонический характер погоды. В понедельник на юге Сахалина пройдут дожди, в дальнейшем дожди ожидаются не каждый день. Температура ночью +1…+6°, днем от +8 до +14°. На севере Сахалина временами небольшие осадки ожидаются в первой половине недели, в дальнейшем преимущественно без осадков. Температура ночью -2…+3°, днем +3…+8°, в долина +8…+13°.
В Южно-Сахалинске 9 мая существенных осадков не ожидается, температура ночью +4…+6°, днем +17…+19°.
10 мая ночью без осадков, температура +4…+6°. Днем ожидается дождь, температура +9…+11°.
На Курильских островах в выходные дни местами пройдут небольшие дожди, температура +1…+6°, днем на юге +7…+12°. В течение предстоящей недели вдоль островов сместится серия циклонов. Ожидается временами дождь, порывистый ветер, температура на севере +1…+6°, на юге ночью +2…+7°, днем +8…+13°.
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