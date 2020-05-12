Крупную партию медицинских масок направили в школы Сахалинской области
250 тысяч средств индивидуальной защиты получат образовательные учреждения в Смирныховском, Холмском, Невельском, Макаровском, Томаринском, Курильском и Александровск-Сахалинском районах, где возобновили учебный процесс для одиннадцатиклассников. Маски в виде безвозмездной помощи передал крупнейший в области рыбохозяйственный холдинг «Гидрострой». Всего компания доставила на остров миллион защитных изделий, сообщили в правительстве Сахалинской области.
– Сегодня мы перешли на очный режим работы с одиннадцатиклассниками. Ученики и педагоги рады этому событию, поскольку успели соскучиться по живому общению друг с другом. Самое главное – соблюдать меры профилактики. Один из эффективных способов защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции – использовать медицинские маски. Менять их нужно часто, поэтому, чем больше у нас защитных изделий, тем лучше, – отмечают педагоги из второй школы Томари.
Еще 200 тысяч масок направили в «Транспортную компанию» Южно-Сахалинска. Ими смогут бесплатно воспользоваться пассажиры автобусов, у которых не окажется с собой во время поездки собственных средств защиты.
Также маски передали в региональный Центр социального обслуживания населения, аэропорт «Южно-Сахалинск», волонтерские объединения, реабилитационный центр «Аралия», СМИ, силовые структуры и детские сады. Дополнительные заявки на получение защитных изделий от организаций и нуждающихся (пенсионеров и инвалидов) собирают по телефону: 456-343.
До конца недели в островной регион доставят еще полтора миллиона защитных масок, очки и 20 тысяч специализированных влагонепроницаемых костюмов для больниц и лабораторий.
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