Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2020
Сегодня 06:53
73,93|79,90|29,61
ОГЭ для девятиклассников отменили
17:12, 12.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в Хомутово

Холодной воды не будет в Хомутово
Холодной воды не будет в планировочном районе Хомутово завтра, 13 мая. Причина - ремонтные работы на сети водопровода.
 
Как сообщает мэрия областного центра, с 10:00 до 18:00 подачу водоснабжения ограничат в жилых домах по следующим адресам:
 
- ул. 2-я Центральная, 39-61, 38-82;
- ул. 4-я Заречная, 37-61, 32-66.
 
Телефоны диспетчерской водоканала: 72-32-40, 497-925.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?