В Южно-Сахалинске на участке дороги Дальнее-Елочки планируют организовать дополнительную автобусную остановку . С просьбой решить вопрос с остановочными пунктами в администрацию города через соцсети обратились жители ДНТ «Веста», которое располагается вдоль этого участка дороги.

Специалисты отдела транспорта департамента городского хозяйства совместно с МУП «Транспортная компания» выехали на место и изучили различные варианты решения вопроса, сообщили в администрации города.

Один из наиболее оптимальных — организовать между двумя существующими и привычными дачникам остановочными пунктами дополнительную остановку по требованию.

Прорабатывается вопрос внесения изменений в маршрутную карту регулярного пригородного маршрута №105, который здесь курсирует, а также установки соответствующих дорожных знаков. Планируется, что автобус будет останавливаться в районе дома №33 по ул. Январской (при движении в обоих направлениях).

В связи с тем, что в этом районе идет активное малоэтажное строительство и увеличивается количество жителей, департамент городского хозяйства готов принимать и рассматривать предложения по организации автобусного сообщения для повышения качества пассажирских перевозок на этом маршруте. Обращения можно оставлять в рабочее время по телефонам: 300-917 (отдел транспорта), 51-00-51 (диспетчерская).