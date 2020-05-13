Ветеранов, проживающих в Поронайском районе, поздравили с Днем Победы

Мэр Поронайского городского округа Александр Радомский посетил ветеранов Великой Отечественной войны на дому и поздравил их в 75-ой годовщиной Великой Победы.

Вместе с председателем Собрания Александром Урюпиным и начальником поронайского отделения Центра социальной поддержки Сахалинской области Светланой Бирюковой глава района поздравил около сорока человек. Это участники трудового фронта, вдовы участников Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей София Демиденко и Владимир Кондаков, жительница блокадного Ленинграда Лидия Лепина и единственный проживающий в районе участник боевых действий Алексей Ветров.

Гости выразили признательность, вручили подарки и цветы. Пожелали здоровья, долголетия и от лица всех жителей района поблагодарили ветеранов за их героизм, стойкость и силу духа, проявленные как в страшные годы войны, так и в тяжелое послевоенное время.