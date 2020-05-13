В Поронайском районе возложили венки и цветы к памятникам и воинским захоронениям

В Поронайском районе прошел ряд торжественных мероприятий, в ходе которых представители власти и общественности почтили память советских воинов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. В связи с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции все мероприятия проходили в усеченном формате и без массового участия населения.

Мэр городского округа Александр Радомский, председатель Собрания Александр Урюпин, депутаты Сахалинской областной Думы Виктория Кривошеева и Наталья Захарчук, а также представители общественных организаций и правоохранительных органов возложили венки и цветы к монументам, расположенным в Поронайске, Леонидово, Тихменево, Гастелло, Востоке и Вахрушеве. В церемониях принял участие единственный ныне живущий в районе участник боевых действий Великой Отечественной войны 94-летний Алексей Васильевич Ветров.

Начались торжественные акции у бюста Героя Советского Союза Владимира Васильевича Пермякова в Поронайске, после чего участники церемоний посетили городское кладбище, где возложили цветы к могилам Владимира Пермякова, Григория Ощенко, Григория Колонюка, а также к братской могиле танкистов. погибших при выполнении боевого задания в 1949 году.

Побывала делегация у мемориального комплекса в селе Леонидово - самого крупного в Сахалинской области воинского захоронения. В братских могилах покоятся 370 солдат и офицером Красной Армии, среди которых Герои Советского Союза Антон Буюклы и Леонид Смирных. Также венки и цветы были возложены к братской могиле семи советских воинов в селе Гастелло, могиле неизвестного солдата в селе Тихменево, памятниках в честь ветеранов-земляков в селе Восток и пгт Вахрушев. Память участников Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания.