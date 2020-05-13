В Сахалинской области 60 наркозависимых меньше чем за два года получили помощь в реабилитационном центре. Еще 20 пациентов сейчас проходят курс восстановления в поселке Вахрушев Поронайского района. Специалисты отмечают высокую эффективность работы медучреждения: у 75 процентов пациентов наблюдается стойкая ремиссия.

Первый на Сахалине государственный реабилитационный центр для наркозависимых открылся 1 июня 2018 года. Курс восстановления длится 180 дней. Пациенты проходят физиотерапию, процедуры в кислородной камере, занимаются физкультурой. С ними работают нарколог, психолог, психотерапевт, социальный работник.

– Задача персонала – помочь пациенту осознать, что прием психоактивных веществ не является средством решения проблем. Шаг за шагом человек заново выстраивает систему ценностей, обретает смысл в жизни. Для каждого пациента разрабатывается специальная программа, действующая на всех уровнях: физическом, психологическом, социальном и духовном, – рассказал медицинский психолог Алексей Дудник.

Одновременно реабилитацию в центре могут проходить до 20 человек.

– Мы не гонимся за количеством пациентов, стараемся увеличить качественные показатели нашей работы, – отметил заведующий отделением реабилитации Антон Манохин. – Помощь оказываем людям из разных районов области.

Южносахалинец Евгений в реабилитационный центр обратился добровольно. Принимать психоактивные вещества начал в юности за компанию с друзьями. Много лет состоял на учете в наркологическом диспансере. Но нашел в себе силы изменить жизнь в лучшую сторону.

– Сам себе сказал: стоп. Осознал, что есть вещи поинтереснее. Хочу устроиться на хорошую работу, завести семью. Близкие поддержали мой выбор, сразу же наладились взаимоотношения. Курс реабилитации прохожу с удовольствием. Занятия помогают мне посмотреть на свою жизнь под другим углом, – поделился Евгений.

– Зависимого человека необходимо научить жить по-новому, – подчеркнул главный врач областного наркологического диспансера Анатолий Байдраков. – С этой задачей персонал реабилитационного центра справляется на «отлично». Рассматриваем возможность расширить отделение на 10-15 коек. Кроме того, планируем благоустроить территорию вокруг здания, оборудовать помещения под мастерские, организовать приусадебное хозяйство.

Следует отметить, что, по данным областного наркодиспансера, количество зависимых от психоактивных веществ в островном регионе, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось.