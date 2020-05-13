Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи. Владимир Путин поручил проконтролировать, в каком объеме получат дополнительные выплаты медики, привлеченные к борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор Валерий Лимаренко поставил соответствующую задачу региональному минздраву и агентству по труду и занятости населения Сахалинской области.

В островном регионе средства на доплаты медикам перевели в лечебные учреждения сразу после первомайских праздников. Станция скорой помощи Южно-Сахалинска – первый объект, где пройдет финансовая проверка. Премии здесь рассчитали не только для медицинских работников, но и для водителей.

– Выезжая на вызов к пациенту с коронавирусной инфекцией, в зоне риска оказывается весь экипаж. Поэтому на федеральном уровне принято справедливое решение о дополнительных выплатах как медицинским работникам, так и водителям, – рассказал заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко. – В Сахалинской области сейчас благополучная эпидобстановка – зарегистрировано 43 случая. Это вызвано тем, что большие усилия направлены на выявление заболевших и предотвращение распространения инфекции.

Согласно федеральному постановлению, прибавка к зарплате положена тем сотрудникам, которые имеют дело с пациентами с подтвержденным COVID-19. Региональный порядок расширил этот перечень, чтобы доплаты могли получать и те, кто работает с людьми, у которых подозревают опасное заболевание.

Однако даже в этом случае некоторые медики оказались не удовлетворены – на добавку из федерального бюджета рассчитывали все, а получили только те, кто работал с «ковидными» пациентами. Обоснованность выплат и их объем проверят финансисты минздрава и агентства по труду и занятости населения области.