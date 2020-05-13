Тихоокеанское
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13:42, 13.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи

Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи

Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи. Владимир Путин поручил проконтролировать, в каком объеме получат дополнительные выплаты медики, привлеченные к борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор Валерий Лимаренко поставил соответствующую задачу региональному минздраву и агентству по труду и занятости населения Сахалинской области.

В островном регионе средства на доплаты медикам перевели в лечебные учреждения сразу после первомайских праздников. Станция скорой помощи Южно-Сахалинска – первый объект, где пройдет финансовая проверка. Премии здесь рассчитали не только для медицинских работников, но и для водителей.

– Выезжая на вызов к пациенту с коронавирусной инфекцией, в зоне риска оказывается весь экипаж. Поэтому на федеральном уровне принято справедливое решение о дополнительных выплатах как медицинским работникам, так и водителям, – рассказал заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко. – В Сахалинской области сейчас благополучная эпидобстановка – зарегистрировано 43 случая. Это вызвано тем, что большие усилия направлены на выявление заболевших и предотвращение распространения инфекции.

Согласно федеральному постановлению, прибавка к зарплате положена тем сотрудникам, которые имеют дело с пациентами с подтвержденным COVID-19. Региональный порядок расширил этот перечень, чтобы доплаты могли получать и те, кто работает с людьми, у которых подозревают опасное заболевание.

Однако даже в этом случае некоторые медики оказались не удовлетворены – на добавку из федерального бюджета рассчитывали все, а получили только те, кто работал с «ковидными» пациентами. Обоснованность выплат и их объем проверят финансисты минздрава и агентства по труду и занятости населения области.

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