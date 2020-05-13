Более 5 тысяч сахалинских семей будут получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет

По поручению Президента РФ Владимира Путина во всех регионах страны введена новая ежемесячная выплата для семей с низкими доходами. Её размер – половина величины прожиточного минимума на ребенка – в Сахалинской области это 8 054,5 рублей. Причем с 1 июня сахалинцам и курильчанам разово выплатят деньги за предыдущие месяцы этого года. Далее финансовую поддержку будут предоставлять ежемесячно.

– В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей, – подчеркнул накануне Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года. Выплата оформляется по заявлению сначала на год, затем продлевается ежегодно на основании сведений, полученных по межведомственному обмену. Она предоставляется на каждого ребенка в семье, пока им не исполнится 8 лет.

– Для получения выплаты потребуется только заявление. Обращаться необходимо в отделение центра социальной поддержки или в МФЦ по месту жительства. Также заявление можно будет подать через портал госуслуг. Прием документов начнется с 20 мая, – рассказала Елена Степанова, начальник профильного отдела регионального министерства социальной защиты.

На предоставление новой выплаты в областном бюджете предусмотрели 518 миллионов рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Отметим, сейчас в Сахалинской области подсчитывают количество получателей еще одной выплаты – на детей от 3 до 15 лет. Эту меру поддержки накануне также анонсировал Президент Владимир Путин. Семьям будут предоставлять по 10 тысяч рублей на каждого ребенка указанного возраста. Основанием станет электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.