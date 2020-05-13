Тихоокеанское
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11:32, 13.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в Новоалександровске до 22:00

Холодной воды не будет в Новоалександровске до 22:00

Холодную воду отключили в нескольких домах в Новоалександровске.  произошло из-за повреждения участка водопровода строителями, выполнявшими земляные работы. На месте уже работает ремонтно-восстановительная бригада СКК, задействовано 4 единицы техники.

Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:

ул. 2-я Красносельская, 28б, 30, 32, 34;
ул. 30 лет Победы, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Для жителей указанных домов организован подвоз питьевой воды по адресу ул. 30 лет Победы, 34.

Завершить ремонтные работы планируют к 22.00.

Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе СКК по телефонам: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).

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