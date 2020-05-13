Одиннадцатиклассники вернулись за парты в Томаринском районе

Первые очные занятия после долгого перерыва состоялись у одиннадцатых классов в школах Томаринского района накануне, 12 мая. Одновременно с ними родители привели в детские сады самых юных жителей муниципалитета. Мероприятия проводятся с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии, сообщили в местной администрации.

Прежде чем посадить ребят за парты, у каждого учителя, ученика и всех, с кем они проживают, взяли тесты на коронавирус. А перед началом уроков у школьников измеряют температуру. Входить в образовательное учреждение и находиться на уроке без маски категорически запрещено.

Сократили и время занятий. Уроки длятся по 30 минут и не более четырех уроков в день. Количество человек в одном помещении также строго ограничено. По этой причине классы в Томари и Красногорске разделили на группы. Чтобы лучше подготовить ребят к ЕГЭ, учителя преподают только те предметы, по которым ребятам предстоит сдавать экзамены. Таким образом в районе будут обучаться 45 старшеклассников.

- В целом, мы не испытывали трудности на дистанционном обучении – отметил ученик одиннадцатого класса школы № 2 города Томари Денис Сидоров. – Но получать материал на уроке в школе, конечно же, удобнее. Поэтому, сейчас будем с учителями интенсивно готовиться к ЕГЭ.

По схожей схеме открылись и детские сады. Детей, которые долго не посещали дошкольные учреждения, допускают в группы только при наличии справки о состоянии здоровья. В детских садах также введены повышенные меры противоэпидемиологической безопасности.

Соблюдать все меры в текущей ситуации поможет подарок компании «Гидрострой» и фонда «Родные острова». Сегодня школам, детским садам и дошкольным группам передали свыше 15 тысяч масок, а также 12 планшетов. Гаджеты в ближайшее время выдадут семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации и не имеющим возможность приобрести технику самостоятельно.