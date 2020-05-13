Одиннадцатиклассники вернулись за парты в Томаринском районе
Первые очные занятия после долгого перерыва состоялись у одиннадцатых классов в школах Томаринского района накануне, 12 мая. Одновременно с ними родители привели в детские сады самых юных жителей муниципалитета. Мероприятия проводятся с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии, сообщили в местной администрации.
Прежде чем посадить ребят за парты, у каждого учителя, ученика и всех, с кем они проживают, взяли тесты на коронавирус. А перед началом уроков у школьников измеряют температуру. Входить в образовательное учреждение и находиться на уроке без маски категорически запрещено.
Сократили и время занятий. Уроки длятся по 30 минут и не более четырех уроков в день. Количество человек в одном помещении также строго ограничено. По этой причине классы в Томари и Красногорске разделили на группы. Чтобы лучше подготовить ребят к ЕГЭ, учителя преподают только те предметы, по которым ребятам предстоит сдавать экзамены. Таким образом в районе будут обучаться 45 старшеклассников.
- В целом, мы не испытывали трудности на дистанционном обучении – отметил ученик одиннадцатого класса школы № 2 города Томари Денис Сидоров. – Но получать материал на уроке в школе, конечно же, удобнее. Поэтому, сейчас будем с учителями интенсивно готовиться к ЕГЭ.
По схожей схеме открылись и детские сады. Детей, которые долго не посещали дошкольные учреждения, допускают в группы только при наличии справки о состоянии здоровья. В детских садах также введены повышенные меры противоэпидемиологической безопасности.
Соблюдать все меры в текущей ситуации поможет подарок компании «Гидрострой» и фонда «Родные острова». Сегодня школам, детским садам и дошкольным группам передали свыше 15 тысяч масок, а также 12 планшетов. Гаджеты в ближайшее время выдадут семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации и не имеющим возможность приобрести технику самостоятельно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 8 Мая Несколько проездов временно закроют в Южно-Сахалинске ко Дню Победы
- 15:42 12 Мая На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
- 11:42 8 Мая Проезд по ж/д переезду в Поронайском районе частично перекроют
11:02 8 Мая Еще 3 новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
16:43 15 Апреля Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая
- 17:12 15 Апреля Операторы сотовой связи предупредили о росте цен
13:42 15 Апреля 3 сентября получило статус дня воинской славы
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?