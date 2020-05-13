На Госуслугах запустили отдельный сервис по выплатам 10 тысяч на детей

Отдельный сервис по дополнительным выплатам 10 тысяч рублей на детей запустили на Госуслугах.

Напомним, накануне во многих регионах, в том числе и в Сахалинской области портал оказался недоступен после того, как президент анонсировал эту меру поддержки.

Буквально за сутки Минкомсвязи запустило в России отдельный сервис. Подать заявку на выплату можно на специальной интернет-странице. Это ответвление сайта Госуслуг.

Жители Сахалинской области могут подать заявку на получение 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет до 1 октября 2020 года.

О новых мерах социальной поддержки российских семей в условиях пандемии рассказал во время недавней прямой линии Владимир Путин. Такие поправки президент страны подписал 11 мая. В соответствии с документом, единовременные выплаты начнут выдавать с 1 июня 2020 года. Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года.

Ранее на портале Госуслуг вывели услугу по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет. Её могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначают на каждого ребенка. Такая мера поддержки действует в апреле–июне 2020 года, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября.