Тихоокеанское
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15:43, 13.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

На Госуслугах запустили отдельный сервис по выплатам 10 тысяч на детей

На Госуслугах запустили отдельный сервис по выплатам 10 тысяч на детей

Отдельный сервис по дополнительным выплатам 10 тысяч рублей на детей запустили на Госуслугах.

Напомним, накануне во многих регионах, в том числе и в Сахалинской области портал оказался недоступен после того, как президент анонсировал эту меру поддержки.

Буквально за сутки Минкомсвязи запустило в России отдельный сервис. Подать заявку на выплату можно на специальной интернет-странице. Это ответвление сайта Госуслуг.

Жители Сахалинской области могут подать заявку на получение 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет до 1 октября 2020 года.

О новых мерах социальной поддержки российских семей в условиях пандемии рассказал во время недавней прямой линии Владимир Путин. Такие поправки президент страны подписал 11 мая. В соответствии с документом, единовременные выплаты начнут выдавать с 1 июня 2020 года. Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года.

Ранее на портале Госуслуг вывели услугу по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет. Её могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначают на каждого ребенка. Такая мера поддержки действует в апреле–июне 2020 года, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября.

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