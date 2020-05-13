Тихоокеанское
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17:12, 13.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалинской области могут проверить на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор уже на следующей неделе запустит исследование иммунитета к новому вирусу в регионах. Об этом сообщает портал "360". Специалисты ведомства будут разбираться, насколько часто люди сталкивались с 2019-nCoV, чтобы получить общую картину по иммунитету к инфекции.
 
"На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом. Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья", — заявила глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что на антитела в первую очередь будут тестировать медиков. В конце апреля Попова рассказала, что на иммунитет к коронавирусу начали массово тестировать московских медиков. На тот момент проверили более трех тысяч человек. 20% из них оказались устойчивыми к заражению новым вирусом.

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