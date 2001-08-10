Холмским врачам волонтеры вручили продуктовые наборы. К акции партии «Единая Россия» #Спасибоврачам присоединился Холмск.

Сотрудники медицинских учреждений портового города, в первую очередь коллектив центральной районной больницы во главе со Светланой Мищенко, скорой помощи, задействованы в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции. Холмск – морские ворота Сахалина - не закрывается ни на сутки, и медики первыми встречают пассажиров паромов с материковой части, проводят тестирование на Covid19. Члены местного отделения Партии поддержали медиков в их трудной и рискованной работе, передав им наборы с чаем, кофе, шоколадом, чтобы они могли поддержать свои силы в минуты отдыха.

Партийцы поздравили медицинский персонал скорой помощи с учрежденным в этом году по предложению Президента профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи, который отмечается 12 мая, сообщили в Партии. Также чайные наборы будут переданы и работникам сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы считаем, что каждый медицинский специалист, где бы и кем бы ни работал, достоин внимания и поддержки. Нынешняя ситуация с пандемией вывела на первый план медиков, значимость их работы для каждого человека и в масштабах государства, - и так должно быть всегда», - подчеркнула исполнительный секретарь Холмского местного отделения Партии Ирина Киселева.