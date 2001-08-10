Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холмским врачам волонтеры вручили продуктовые наборы

Холмским врачам волонтеры вручили продуктовые наборы

Холмским врачам волонтеры вручили продуктовые наборы. К акции партии  «Единая Россия»  #Спасибоврачам присоединился Холмск.

Сотрудники медицинских учреждений портового города, в первую очередь коллектив центральной районной больницы во главе со Светланой Мищенко, скорой помощи, задействованы в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции. Холмск – морские ворота Сахалина -  не закрывается ни на сутки, и медики первыми встречают пассажиров паромов с материковой части, проводят тестирование на Covid19. Члены местного отделения Партии  поддержали медиков в их трудной и рискованной работе, передав им   наборы с чаем, кофе, шоколадом, чтобы они могли поддержать свои силы в минуты отдыха. 

Партийцы поздравили медицинский персонал скорой помощи с учрежденным в этом году по предложению Президента профессиональным праздником – Днем работника скорой медицинской помощи, который отмечается 12 мая, сообщили в Партии. Также чайные наборы будут переданы и работникам сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы считаем, что  каждый медицинский специалист, где бы и кем бы ни работал, достоин внимания и поддержки. Нынешняя ситуация с пандемией вывела на первый план медиков, значимость их работы  для каждого человека и  в масштабах государства, - и так должно быть всегда», - подчеркнула исполнительный секретарь Холмского  местного отделения Партии  Ирина Киселева.

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