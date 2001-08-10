Госдума окончательно приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Единой России», направленный на совершенствование деятельности садовых некоммерческих товариществ. Закон позволит ускорить перевод товариществ на безналичные расчеты, пояснил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. В первом чтении законопроект был принят в мае 2019 года, сообщили в Партии.

«Законопроектом предлагается передать полномочия по открытию и закрытию банковских счетов СНТ правлениям товариществ (как постоянным действующим коллективным исполнительным органам). Данное предложение имело под собой определенную цель – помочь нашим садоводам в канун садоводческого сезона весна-лето решить вопрос открытия банковских счетов для оплаты и целевых взносов», – пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что сегодня законодательством предусмотрена «прямая обязанность по внесению членских взносов только на расчетный счет, открытый СНТ в банках». «Сейчас, в условиях пандемии, непростой ситуации во всем мире и нашей стране, серьезная подушка продовольственной безопасности – это тот труд на земле, который наши садоводы показывают как пример и любви к земле своим детям», – отметил он.

Согласно законодательству, в перечень сведений, указываемых в решении об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, должны включаться сведения об открытии банковского счета или счетов. При этом председатель товарищества на ближайшем общем собрании будет обязан отчитываться об открытии или закрытии таких счетов, в том числе информировать об условиях, на которых они открыты.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.