46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
В Сахалинской области 25 человек вылечили от коронавируса. В инфекционном госпитале продолжает находиться 21 пациент. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 46 случаев инфицирования. Губернатор Валерий Лимаренко рассказал о текущей эпидемиологической ситуации, открывая сегодняшний прямой эфир в социальных сетях.
В подавляющем большинстве случаев COVID-19 проникает в островной регион с материка. Чтобы исключить заражение жителей Сахалина и Курил, пассажиры еще в аэропорту и на паромной переправе сдают тесты на коронавирус. Люди с подозрительными результатами направляются в инфекционный госпиталь, остальные соблюдают строгий двухнедельный карантин по месту жительства или в обсерваторе. Сегодня в области создано более 20 таких специализированных объектов. Обязательное условие для выхода из обсервации – два отрицательных теста на коронавирус и компьютерная томография легких.
Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова, такие алгоритмы доказали свою эффективность. В регионе не происходит внутрибольничного инфицирования, исключаются вспышки заболевания на жизненно важных предприятиях.
– Благодаря дисциплине сахалинцев и курильчан нам удается сдерживать распространение опасного заболевания. Сводка из обсерваторов ежедневно попадает ко мне на стол, нарушителей всего около 3 процентов. Если мы продолжим проявлять ответственность, то скоро вернемся к привычной жизни, – отметил глава региона.
В Сахалинской области уже запустили процесс поэтапного снятия противоэпидемических ограничений. С 12 мая заработали магазины с отдельным входом, возобновились занятия в некоторых спортивных секциях, вернулись за парты одиннадцатиклассники в некоторых районах.
Во время прямой линии сахалинцы также поинтересовались, когда возобновятся плановые приемы в областной стоматологии и в штатном режиме заработают больницы. Министр здравоохранения области Владимир Ющук ответил, что стоматологическую помощь можно будет получить с 18 мая. А ЦРБ и областная больница с 1 июня начнут работать в прежнем режиме.
В прямом эфире также напомнили, что любой желающий может сдать анализы на коронавирус и сделать компьютерную томографию (КТ) легких. Запись ведется через горячую линию 1-300 (добавочный 8).
В Сахалинской области сегодня проводится рекордное в России количество тестов на COVID-19. Проведено более 12 тысяч КТ-исследований, благодаря которым удалось выявить не только коронавирусную инфекцию, но и 69 случаев других патологий легких, в том числе онкологических.
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