Работа светофоров на пересечении улиц Ленина и Фархутдинова возобновляется с 14 мая

Светофорный объект, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Фархутдинова в Южно-Сахалинске, возобновляет свою работу.

Как отметили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», анализ показал, что после перевода объекта в режим ожидания, дорожная обстановка изменилась не в лучшую сторону. Поэтому было решено возобновить работу светофоров, сообщили в администрации города.

С утра 14 мая указанный светофорный объект будет функционировать по следующему режиму: по ул. Ленина — 40 сек., по ул. Фархутдинова — 60 сек. Дальнейшая работа объекта будет регулироваться в зависимости от дорожной обстановки.

Окончательно светофоры демонтируют на перекрестке улиц Ленина-Фархутдинова летом, когда строители перейдут непосредственно к обустройству круговой развязки на самом перекрестке.