С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно. В остальных муниципалитетах образовательный процесс начнется с 18 мая. Такая информация прозвучала во время прямого эфира губернатора Валерия Лимаренко в социальных сетях YouTube и Instagram.
12 мая будущие выпускники вернулись за парты в семи районах: Холмском, Невельском, Макаровском, Смирныховском, Томаринском, Александровск-Сахалинском, Курильском. Здесь наиболее благополучная эпидемиологическая ситуация. Там же в обычном режиме начали работать детские сады.
С 14 мая одиннадцатиклассники и дошкольники выйдут на учебу в Охинском и Тымовском районах, а в Южно-Курильском – возобновят работу детские сады.
Если эпидемиологическая обстановка будет стабильной, то во всех районах планируется открыть детские сады. А с личного согласия родителей и после сдачи необходимых анализов за парты смогут вернуться будущие выпускники школ и учреждений среднего профобразования. Рассматривается также возможность возобновления с 18 мая дополнительного образования детей.
– Полномочия открывать учебные заведения мы передали областному министерству образования. При этом обязательно посоветоваться с главой муниципалитета и родителями школьников, – отметил губернатор.
Следует отметить, что решение принимается только по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области и региональным минздравом.
Во время эфира устроили прямое включение из холмского лицея «Надежда».
– Мы учимся уже два дня. Были рады вернуться в школу, увидеть одноклассников, ведь скоро уже выпускаемся. С дистанционным обучением у нас тоже все получилось, пусть и не сразу, – поделились юные холмчане.
Ребята выразили обеспокоенность по поводу проведения последних звонков и сроков организации ЕГЭ. Исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева озвучила предполагаемую дату последних звонков. Если ограничительные меры снимут после 31 мая, то линейки состоятся в первых числах июня. А что касается итоговой аттестации, то сегодня вопрос будет решаться на совещании с федеральным Министерством просвещения. Даты единых госэкзаменов озвучат после 15 мая.
После окончания ЕГЭ начнется приемная кампания в вузах. Она в этом году так же пройдет в дистанционном режиме. Как рассказал ректор СахГУ Николай Бармин, заявление и сканы документов можно подать по электронной почте университета или в мессенджере WhatsApp. Подлинники можно будет предоставить позже – в течение учебного года.
На прямой линии прозвучали также вопросы о летней оздоровительной кампании. В ближайшее время планируется освободить загородные лагеря от статуса обсерваций и провести там полную санитарную обработку, чтобы на каникулах принять детей.
– Мы понимаем, что этим летом многие семьи останутся в области. В лагерях обеспечим полную безопасность для здоровья ребят. Кроме того, все каникулы будут работать кружки дополнительного образования. Мы дали соответствующие рекомендации всем муниципалитетам, – добавила Анастасия Киктева.
Часть обращений на прямую линию коснулась работы спортивных учреждений. С 12 мая разрешены занятия на открытых площадках. Возобновились тренировки для спортсменов 4-5 годов обучения, а также на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства. А с 18 мая планируется открыть фитнес-клубы и другие учреждения спорта.
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