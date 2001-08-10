Сахалинцам рассказали, как получить новые выплаты для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки в период пандемии ранее заявил Президент РФ Владимир Путин. Во время вчерашнего прямого эфира губернатора по вопросам эпидобстановки был озвучен порядок предоставления этих выплат.

– Для получения материальной помощи в размере 5 тысяч рублей можно обратиться через личный кабинет Пенсионного фонда или обратиться в наше учреждение лично по предварительной записи. Другие варианты – сайт госуслуг или МФЦ, – пояснил Денис Мазур, управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ. – При получении 10 тысяч – варианты подачи заявления те же, за исключением личного кабинета Пенсионного фонда. Опекуны подают заявление только лично. Обращаю внимание сахалинцев и курильчан, что важно корректно указывать данные расчетного счета. Кроме того, прошу не подавать заявления дважды или трижды.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области уже обработало около 10 тысяч заявлений на дополнительные меры госсподдержки в размере 5 тысяч рублей. Их получают семьи, имеющие детей до 3 лет. Выдано около 7 тысяч положительных решений. Выплаты за апрель и май произведены.

Напомним, поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой Президентом во время пандемии. По решению главы государства, с апреля по июнь по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3-х лет будет выплачено всем семьям. Ранее право на эту льготу имели только получатели материнского капитала и малообеспеченные.

Кроме того, на каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Мера поддержки положена всем семьям, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей.