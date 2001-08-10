Жители Сахалинской области получат все социальные выплаты до 20 мая
Жители Сахалинской области получат все социальные выплаты до 20 мая. Такая информация была озвучена в ходе прямого эфира губернатора Валерия Лимаренко, посвященного эпидобстановке в Сахалинской области.
Ранее выплаты осуществлялись до 30 числа каждого месяца. В апреле сахалинцы и курильчане получили меры социальной поддержки уже до 15 числа.
– В этом месяце мы планируем провести выплаты до 20 числа, – сообщила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова, отвечая на вопрос, поступивший в ходе прямого эфира.
Сахалинцев также интересовала ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума – 8054 рубля. Министр пояснила, что право на эту меру поддержки имеют только малообеспеченные семьи. Прием заявлений начнется с 20 мая.
Во время прямой линии прозвучал вопрос от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья – ребята не могут заниматься без специальных тренажеров. Валерий Лимаренко поручил министерству соцзащиты разобраться с вопросом и оказать помощь нуждающимся.
Жительница Долинска интересовалась, что делать, если она из-за пандемии коронавируса не может взять справку для оформления социальной выплаты.
– Когда необходимы документы, нам идут на уступки и дистанционно все передают. При этом, если пособие было назначено, то мы его продлеваем автоматически, – ответила Елена Касьянова.
По всем вопросам сахалинцы и курильчане могут обращаться на телефон горячей линии: 8-800-201-00-99 или в минсоцзащиты: 8(4242)-494-300.
Напомним, Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам 11 мая отметил, что каждый житель страны должен знать о своих правах и получить положенную поддержку. Глава государства вновь напомнил ответственным органам и служащим, что оценивать их работу будет только по реальной помощи людям, а самих людей просит внимательно изучить все новые меры поддержки и воспользоваться теми из них, на которые они имеют законное право.
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