Тихоокеанское
информационное агентство
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области получат все социальные выплаты до 20 мая

Жители Сахалинской области получат все социальные выплаты до 20 мая

Жители Сахалинской области получат все социальные выплаты до 20 мая. Такая информация была озвучена в ходе прямого эфира губернатора Валерия Лимаренко, посвященного эпидобстановке в Сахалинской области.

Ранее выплаты осуществлялись до 30 числа каждого месяца. В апреле сахалинцы и курильчане получили меры социальной поддержки уже до 15 числа.

– В этом месяце мы планируем провести выплаты до 20 числа, – сообщила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова, отвечая на вопрос, поступивший в ходе прямого эфира.

Сахалинцев также интересовала  ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума – 8054 рубля. Министр пояснила, что право на эту меру поддержки имеют только малообеспеченные семьи. Прием заявлений начнется с 20 мая.

Во время прямой линии прозвучал вопрос от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья – ребята не могут заниматься без специальных тренажеров. Валерий Лимаренко поручил министерству соцзащиты разобраться с вопросом и оказать помощь нуждающимся.

Жительница Долинска интересовалась, что делать, если она из-за пандемии коронавируса не может взять справку для оформления социальной выплаты.

– Когда необходимы документы, нам идут на уступки и дистанционно все передают. При этом, если пособие было назначено, то мы его продлеваем автоматически, – ответила Елена Касьянова.

По всем вопросам сахалинцы и курильчане  могут обращаться на телефон горячей линии: 8-800-201-00-99 или в минсоцзащиты: 8(4242)-494-300.

Напомним, Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам 11 мая отметил, что каждый житель страны должен знать о своих правах и получить положенную поддержку. Глава государства вновь напомнил ответственным органам и служащим, что оценивать их работу будет только по реальной помощи людям, а самих людей просит внимательно изучить все новые меры поддержки и воспользоваться теми из них, на которые они имеют законное право.

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