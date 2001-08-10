«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза. Такое поручение 11 мая дал Президент Владимир Путин. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«11 мая Президент Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан — прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в поправках, предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13503 рублей. Повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня — по заявлению на портале Госуслуг.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели — 21 и 22 мая.

«Инициатива «Единой России» - это социально ориентированное решение, направленное на нужды малообеспеченных и многодетных семей, которым особенно тяжело воспитывать и содержать детей в нынешней ситуации пандемии. Не на словах, а на деле постоянно подтверждается тезис о том, что дети являются приоритетом нашего государства. Отмечу, что в Сахалинской области уже действует масштабный пакет мер помощи семьям с детьми - они получают более 50 мер социальной поддержки», - прокомментировала заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике областной Думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Кофман.