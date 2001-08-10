В Сахалинской области примут правила оформления цифровых пропусков для родственников

В ходе прямой линии губернатора возникли вопросы о пропусках для родных сахалинцев и курильчан, которым необходимо приехать из-за различных жизненных ситуаций. По поручению Валерия Лимаренко разработали порядок для «ближайшей линии».

Пропуск в островной регион могут оформить следующие категории родственников: муж/жена, родитель/ребенок, родные братья и сестры. Для оформления разрешения необходимо оставить заявку на сайте dp.sakhalin.gov.ru. Сделать это нужно за три дня до прибытия. В анкете необходимо указать причину визита.

Принимающая сторона в Сахалинской области должна назвать адрес, куда приедет родственник. В аэропорту или на паромной переправе необходимо будет сдать анализы на коронавирус. После он сможет отправиться по заявленному адресу – именно здесь прибывший обязан будет находиться в строгой двухнедельной обсервации. Кроме того, на карантин автоматически отправится вся семья.

В случае возникновения вопросов можно позвонить в управление по работе с обращениями граждан правительства Сахалинской области: 8(4242)46-92-24. Звонки принимаются по сахалинскому времени с 9 до 18 часов в будние дни, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Также можно обратиться через официальные страницы губернатора в социальных сетях: https://www.instagram.com/limarenko_official/; https://www.facebook.com/valery.limarenko; https://vk.com/limarenko_official; https://ok.ru/valery.limarenko.

Кроме того, запущена горячая линия, где можно узнать подробности об оформлении цифровых пропусков: 8-800-300-65-03 или 1-300 (добавочный 7).

На каждое обращение будет дан ответ. Если это будет необходимо, специалисты свяжутся с заявителем для уточнения ситуации.

Новые правила 14 мая будут опубликованы на сайте областного правительства.

Напомним, что 80 процентов случаев COVID-19 были завезены с материка. Электронные пропуска ввели, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции по островному региону. Новая мера подразумевает, что все, кто прибывает на Сахалин и Курилы, должны будут предъявить местную регистрацию. Если таковой нет, то гражданин обязан оформить пропуск.