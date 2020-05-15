На Сахалине запустили сайт для проверки и оформления цифровых пропусков
На Сахалине запустили сайт для проверки и оформления цифровых пропусков. Сервис работает по адресу: dp.sakhalin.gov.ru. С его помощью прибывающие на остров специалисты могут заблаговременно проверить наличие цифрового пропуска на себя. Для этого достаточно ввести номер мобильного телефона. В случае отсутствия электронного документа, можно оставить заявку на его оформление.
О создании сервиса стало известно сегодня в ходе прямого эфира губернатора Валерия Лимаренко.
– Мы ослабляем ограничения внутри региона. При этом усиливаем контроль за людьми, въезжающими в область. 80 процентов случаев заболеваемости коронавирусом на острове – привозные. Такая мера просто необходима для обеспечения безопасности сахалинцев и курильчан. Цифровые технологии помогают применить её максимально комфортно для работодателей и специалистов, – подчеркнул глава региона.
Как рассказал зампред областного правительства Вячеслав Аленьков, оформлением цифровых пропусков в регионе занимается агентство по труду и занятости населения по заявкам работодателей. Предприятиям необходимо сообщать информацию о сотрудниках в центры занятости населения по месту трудоустройства. Со специальной формой для заполнения можно ознакомиться на сайте ведомства.
Наличие цифрового пропуска у прибывших в аэропортах и морских гаванях будут проверять дежурные – с помощью паспорта. В случае, если электронной регистрации не окажется по ошибке, специалисты сразу свяжутся с работодателем и решат вопрос на месте. Остальные нарушители будут отправлены с острова обратным рейсом. Причем им грозит штраф. Для граждан – это 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – 300 тысяч.
О новой системе контроля за прибывающими в регион специалистами в ходе прямой линии высказались островные работодатели.
– Наша строительная компания нуждается в высококвалифицированных специалистах. К примеру, завтра прилетает финансовый директор. Мы все необходимые документы подали. Что хочется сказать – 21 век! То, что нам показали цифровики – это фантастика! Такой электронной системы нет ни в Америке, ни в Европе, это очень удобно, – отметил руководитель строительной компании Андрей Залпин.
Традиционно губернатор ответил на личные вопросы островитян. Валерий Лимаренко рассказал, что в область могут прилететь люди с временной сахалинской пропиской, а туристы – нет. Кроме того, ответственность за оформление цифровых пропусков в первую очередь лежит на работодателях. Также компании должны позаботиться о нормальных условиях двухнедельной обсервации для приезжающих специалистов. Каждую организацию будет проверять Роспотребнадзор.
– Есть ситуации, когда человек работает сам на себя – в качестве ИП или самозанятого, и попросить оформить пропуск не у кого. Возвращение таких предпринимателей на Сахалин возможно. Эти заявки власти будут рассматривать в индивидуальном порядке, – отметил зампред областного правительства Антон Зайцев.
Отметим, узнать подробности об оформлении цифровых пропусков все желающие могут также по номерам горячей линии. Для этого жители островного региона могут воспользоваться сервисом 1-300 (доб.7). Работникам с материка предлагают позвонить по номеру: 8 (800) 300-65-03 (доб.7).
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