Тихоокеанское
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Перекресток Горького - Пуркаева в Южно-Сахалинске сегодня полностью откроют для проезда

Перекресток Горького - Пуркаева в Южно-Сахалинске сегодня полностью откроют для проезда

Сегодня вечером, 14 мая, для проезда полностью откроют перекресток Горького - Пуркаева в Южно-Сахалинске.

Как напоминают в мэрии города, на этом участке проводили работы по реконструкции канализационного коллектора и работы на действующих инженерных коммуникациях. Сегодня их завершили.

При благоприятных погодных условиях благоустройство, нарушенное в ходе реконструкции, будет восстановлено в ближайшее время.

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