Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2020
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16:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток улиц Пуркаева и Комсомольской начнут асфальтировать 15 мая

Перекресток улиц Пуркаева и Комсомольской начнут асфальтировать 15 мая

Асфальтирование перекрестка улиц Пуркаева и Комсомольской начнется 15 мая в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, до 17 мая включительно подрядная организация в рамках муниципального контракта проведет работы по восстановлению дорожного покрытия. Движение на перекрестке будет ограничиваться по полосам.

В случае неблагоприятных погодных условий в график ремонтных работ могут вноситься корректировки. Администрация города просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Напомним, ранее на этом участке реконструировали коллектор ливневой канализации.

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