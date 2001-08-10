Перекресток улиц Пуркаева и Комсомольской начнут асфальтировать 15 мая

Асфальтирование перекрестка улиц Пуркаева и Комсомольской начнется 15 мая в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, до 17 мая включительно подрядная организация в рамках муниципального контракта проведет работы по восстановлению дорожного покрытия. Движение на перекрестке будет ограничиваться по полосам.

В случае неблагоприятных погодных условий в график ремонтных работ могут вноситься корректировки. Администрация города просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Напомним, ранее на этом участке реконструировали коллектор ливневой канализации.