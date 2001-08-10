Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Пограничной в Южно-Сахалинске закроют для движения

Часть улицы Пограничной в Южно-Сахалинске закроют для движения
Для движения транспорта в Южно-Сахалинске закроют 10-метровый участок двух северных полос улицы Пограничной с востока на запад (напротив школы № 16). Ограничения будут действовать с 15 по 20 мая.
 
Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, за это время подрядная организация проведет работы по подключению строящегося пищеблока образовательного учреждения к существующему водопроводу. Объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по южным полосам (в обе стороны).

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