На Сахалине изобрели устройство против наледи и сосулек. С его помощью городские службы и управляющие компании смогут сбрасывать замерзшую воду с крыш в автоматическом режиме. Техника подходит для любого типа кровли, безопасна в использовании и не требует постоянных энергетических затрат. Автор идеи – Александр Каретный – намерен запустить мелкосерийное производство прибора в следующем году.

– Устройство сбивает сосульки с козырьков с помощью вибрации разной интенсивности. Причем управлять техникой можно дистанционно с помощью мобильного телефона. Фактически, прибор может заменить целую бригаду рабочих, – рассказал изобретатель. – Кстати, зачастую при расчистке крыши повреждается кровля. При использовании моего прибора такого не происходит. Еще одно преимущество – технику могут питать разные источники электрической энергии, в том числе – аккумулятор.

Наиболее сильный эффект от использования устройства достигается на ранних этапах образования наледи – прибор не дает образоваться большим сосулькам. Кроме того, его можно задействовать в очистке кровли от снега.

Разработка островного изобретателя успешно опробована на площадке бизнес-инкубатора Сахалинского фонда развития предпринимательства. Сейчас проектные менеджеры организации совместно с Александром Каретным совершенствуют устройство и адаптируют его под выполнение задач разной сложности. В течение 2020 года специалисты проведут серию экспериментов с использованием прибора.

Чтобы получить финансовую поддержку, автор идеи готовит заявку на грант по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. На реализацию проекта могут направить до 10 миллионов рублей.