Около 100 несанкционированных свалок на территории области обнаружили в ходе партийного мониторинга

Ход реализации партийного проекта «Чистая страна» обсудили участники заседания Президиума Регионального политсовета Партии под руководством секретаря регионального отделения Андрея Хапочкина.

По словам регионального координатора проекта Александра Ивашова, в числе задач проекта – работа по снижению экологического ущерба от несанкционированных свалок, создание информационной системы по фиксации появления новых свалок на основании сообщений граждан, общественных организаций, проведение образовательно-просветительской работы среди населения, совершенствование экологического законодательства.

«Чистая страна» - проект многовекторный, но в настоящее время на первый план вышла проблематика выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории области, которую Партия решает в конструктивном взаимодействии с губернатором и Правительством региона. Сегодня на базе местных отделений Партии создана сеть координаторов проекта «Чистая стран», работает горячая линия, по которой люди могут сообщать информацию о свалках. По итогам мониторинга, который провели партийцы в апреле, обнаружено около 100 мест несанкционированных свалок, треть из них в настоящее время ликвидирована, работа в этом направлении продолжается. Также, несмотря на пандемию, с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора, проведены традиционные мероприятия по благоустройству территорий: в субботниках приняли участие 250 партийцев и молодогвардейцев. Депутаты, члены фракции «Единая Россия» в местных Собраниях, взяли на контроль процесс уборки мусора строительными компаниями, участвующими в реализации муниципальных контрактов по сносу ветхих либо возведению новых зданий. Информация о том, какие контракты планируется заключить, о проводимых стройках, объемах и местах вывоза мусора, поможет четче отслеживать недопущение несанкционированных свалок.

Что до экопросвещения, хорошим подспорьем активистам и просто неравнодушным гражданам станет буклет, который готовится к выпуску совместно с министерством экологии. В нем будет предоставлена полная информация об административном законодательстве, контрольных органах местного и федерального уровня, которые полномочны реагировать на экологические нарушения, штрафных санкциях для физических и юридических лиц, контактная информация для сигналов о нарушениях. Кроме того, в районах сейчас идет процесс установки баннеров и электронных щитов экологической тематики.

Совместно с представителями профильных ведомств члены Президиума Регионального политсовета Партии обсудили процесс формирования эффективной системы партийного мониторинга и контроля устранения несанкционированных свалок. В частности, посредством электронного сервиса «Сахалин. Онлайн», где для этого выделен специальный раздел, а также контроля заключения договоров на вывоз мусора строительными компаниями с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, контроля организации вывоза мусора в садоводческих товариществах. В настоящее время начат процесс заключения договоров строительных компаний с регоператором по обращению с ТКО, которые должны стать обязательным условием их работы. Вместе с тем партийцы отметили проблематичность контроля за исполнением таких договоров в части объемов и особенно мест складирования мусора. Проработка механизма такого контроля, чтобы он был не формальным, а действенным, будет рассмотрена отдельно на заседании рабочей группы.

- Проект «Чистая страна», целью которого является оздоровление природы и среды проживания сахалинцев и курильчан, вошел в актуальную повестку «Единой России». Он предусматривает создание системы партийного и общественного контроля, и эффективность проекта станет выше, если мы объединим свои ресурсы с органами исполнительной власти и местного самоуправления, - отметил Андрей Хапочкин.

В целях партийного контроля принято решение на следующем заседании заслушать отчеты секретарей местных отделений Партии о ходе реализации проекта на территории их муниципалитетов.