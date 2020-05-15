В Поронайском районе началось строительство лыжероллерной трассы. Объект наряду с новым хоккейным кортом и реконструированным стадионом появится в селе Восток благодаря программе инициативного бюджетирования «Развитие территорий».

Эту идею выдвинули сами жители района. Проект поронайцев одержал победу на общеобластном голосовании и получил на реализацию 100 миллионов рублей из регионального бюджета.

Сейчас строители реконструируют существующий стадион – планируется обустроить беговые дорожки, трибуну на 138 зрителей, помещение для хранения спортивного инвентаря.

Протяженность лыжероллерной трассы составит 800 метров. Она будет выполнена из асфальтобетонного покрытия и протянется по периметру стадиона, а также по близлежащей лесопарковой зоне. Подрядчик уже завершил подготовку земельного участка и приступил к устройству основания. Трасса будет универсальной. Здесь планируется проводить соревнования, тренировки как для лыжников, так и для бегунов и любителей скандинавской ходьбы.

– В селе Восток проживает множество поклонников лыжного спорта. Под руководством тренера Владимира Чернова работает детская секция. Уверен, что с появлением этого объекта качество подготовки наших юных спортсменов значительно возрастет, – отметил заместитель директора департамента образования, культуры и спорта поронайской администрации Андрей Чуваев.

Это не единственный в муниципалитете проект, победивший на конкурсе «Развитие территорий». Реконструкция стадиона и строительство лыжероллерной трассы запланированы и в самом райцентре. На реализацию также направят 100 миллионов рублей.

Напомним, что сейчас идет голосование за инициативы сахалинцев и курильчан по преображению своих населенных пунктов. До 20 мая на портале инициативного бюджетирования: pib.sakhminfin.ru/vote – все желающие могут поддержать понравившийся проект.

В этом году в конкурсе участвуют 29 инициатив от жителей 16 районов Сахалина и Курил. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, получат из областного бюджета до 100 миллионов рублей и будут реализованы в течение двух лет.

Общий бюджет «Развития территорий», который распределят между собой победители, – почти 1 миллиард рублей. Ранее финансирование программы было увеличено по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Отметим также, что в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул необходимость повышения роли местных инициатив. Президент считает важным учитывать мнения людей и активно вовлекать их в принятие государственных решений.