В Южно-Сахалинске состоялась акция по раздаче бесплатных медицинских масок
В Южно-Сахалинске состоялась акция по раздаче бесплатных медицинских масок. В ней приняли участие волонтеры, которые вручали прохожим по 2 изделия в одни руки, сообщили в правительстве области. Добровольцы работали сразу на нескольких открытых площадках областного центра. Партию бесплатных масок активистам предоставила компания «Гидрострой». Ранее о безвозмездных поставках защитных изделий на остров с рыбохозяйственным холдингом договорился губернатор Валерий Лимаренко.
Для проведения акции выбрали места с наиболее высокой проходимостью – автобусные остановки близи Чехов-центра, кинотеатра «Комсомолец», площади Славы, главпочтамта п пересечения улиц Есенина и Комсомольской. На каждой точке работали по 2 волонтера.
– Конечно, ребята стараются давать маски всем желающим, но в приоритете – пожилые люди, а также островитяне, у которых нет собственных средств защиты. Отдельное спасибо волонтерам – сегодня не очень хорошая погода, но для них это не помеха, – отметил один из организаторов акции, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. – Кстати, часть масок мы планируем передать муниципальным образованиям.
Всего в рамках акции волонтеры намерены раздать 3 тысячи масок. Всё, что останется после сегодняшнего дня, всем желающим передадут завтра. Гуманитарное мероприятие состоится на этих же точках в вечернее время.
– Знаете, это очень удобно. Я вот хотела поехать на автобусе домой и оказалось, что у меня закончились все маски. До аптеки и магазина далеко. В общем уже расстроилась, но тут подбегает ко мне парнишка и дает сразу два изделия. Спасибо волонтерам, очень кстати, – поделилась впечатлениями сахалинка Ольга Кудрина.
– Между прочим, это довольно неплохая экономия. Мне бы в любом случае пришлось их покупать. А теперь я могу потратить эти деньги на какую-нибудь вкусняшку к чаю, – рассказал пенсионер Анатолий Кузьменко.
Волонтеры намерены продолжить участие в акции по бесплатной раздаче масок на следующей неделе.
Напомним, в начале мая компания «Гидрострой» доставила на Сахалин миллион медицинских масок. Изделия направили в медицинские учреждения, островные школы, «Транспортную компанию» областного центра, региональный Центр социального обслуживания населения, аэропорт «Южно-Сахалинск», волонтерские объединения, реабилитационный центр «Аралия», СМИ, силовые структуры и детские сады. В ближайшее время на территорию региона поступит еще одна большая партия средств индивидуальной защиты – около миллиона изделий. Также ожидаются поставки очков, респираторов и специализированных костюмов для работы больниц и лабораторий.
Кроме того, ранее благодаря помощи бизнеса на островах ввели практику экспресс-тестирования на коронавирус. Тысячи тестов для Сахалинской области приобрела Восточная горнорудная компания.
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