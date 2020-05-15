4 продуктовых магазина Корсаковского района работали без соблюдения социальной дистанции
4 продуктовых магазина Корсаковского района работали без соблюдения социальной дистанции.
- А нас никто не предупредил. Именно такой ответ от предпринимателей Корсаковского района получили специалисты министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области во время контрольных мероприятий. Уполномоченные сотрудники министерства во время проверки в г. Корсакове, селах Дачном и Вторая Падь, не обнаружили разметки социального дистанцирования в торговых объектах. Таким образом бизнесмены допустили административное правонарушение. В отношении 3 предпринимателей и 1 организации, осуществляющих деятельность в продуктовых магазинах возбуждены дела по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 5.3 Указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.20202 № 16 организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, путем нанесения специальной разметки и соблюдения специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.
По результатам проведения административного расследования будет принято решение о мере наказания. Предприниматели могут получить предупреждение или заплатить штраф. Стоит отметить, суммы штрафов внушительные. Для должностных лиц от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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