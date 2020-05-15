Более 3 тысяч сахалинских многодетных семей получают ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. Мера поддержки предоставляется семьям при появлении на свет третьего ребенка и последующих детей. В этом году выплата составляет 16 256 рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Денежную помощь могут получить многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже среднего по региону (53 063 рубля). Поддержка оказывается до третьего дня рождения ребенка.

– Чтобы ее получить, необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства. Также нужно предоставить паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, справку о совместном проживании с детьми, сведения о доходах и реквизиты счета для перечисления выплаты, – пояснила руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Ярослава Захарова.

В многодетной семье Атушкиных из Южно-Сахалинска такую выплату считают существенным подспорьем.

– На эти деньги можно купить одежду для ребят, игрушки, фрукты и другие полезные вещи, – считает мама троих детей Лилия Атушкина.

В этом году на ежемесячную выплату в областном бюджете предусмотрено свыше 500 миллионов рублей. Всего в островном регионе действует более 50 мер поддержки семей с детьми.

Отметим, что выплата в размере прожиточного минимума для многодетных действует в Сахалинской области уже более семи дет. Эта мера поддержки была введена по инициативе Президента Владимира Путина для улучшения демографической ситуации в стране.