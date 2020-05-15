В детской поликлинике определили порядок выдачи справок

18 мая заработают детские сады в Южно-Сахалинске. Главным условием для приема малышей в дошкольное учреждение является наличие справки о состоянии здоровья. Чтобы родители без проблем могли получить такой документ, в городской поликлинике значительно увеличили количество кабинетов для выдачи справок. Кроме того, получить документ о состоянии здоровья ребенка можно будет и в субботу – 16 мая, сообщили в региональном Минздраве.

По установленным нормам СанПиН, если ребенок не посещал садик больше пяти дней, родители обязаны предоставить в дошкольное учреждение справку о состоянии его здоровья. Получить такой документ в городской поликлинике Южно-Сахалинска можно в будние дни с 08.00 до 20.00. Для удобства маленьких пациентов и их родителей в лечебном учреждении организованы пять дополнительных кабинетов для выдачи справок. Также получить документ о состоянии здоровья можно у своего участкового педиатра. В учреждении отмечают, что заранее брать талончики не обязательно. Выдача справок происходит по живой очереди. Чтобы избежать скопления пациентов, регистраторы регулируют потоки пациентов.

- Прежде чем ребенок пойдет в сад, необходимо удостовериться в его хорошем самочувствии, - отмечает главный врач городской поликлиники №2 Татьяна Колба. – Много времени это не займет. За 5-7 минут доктор совершит осмотр на предмет катаральных проявлений, послушает дыхание и сердцебиение малыша, осмотрит кожные покровы ребенка и волосистую часть его головы. Если ребенок полностью здоров – выпишет справку.

Специально для горожан, которые не смогут получить документ о состоянии здоровья ребенка в будние дни, будут организованы приемы педиатров в субботу, 16 мая. Маленьких пациентов и их законных представителей будут ждать с 09.00 до 15.00 в поликлиниках по ул. Емельянова, д. 2, ул. Сахалинская, д. 23, а также в амбулаториях планировочного района Хомутово и села Дальнее.