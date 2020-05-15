В детской поликлинике определили порядок выдачи справок
18 мая заработают детские сады в Южно-Сахалинске. Главным условием для приема малышей в дошкольное учреждение является наличие справки о состоянии здоровья. Чтобы родители без проблем могли получить такой документ, в городской поликлинике значительно увеличили количество кабинетов для выдачи справок. Кроме того, получить документ о состоянии здоровья ребенка можно будет и в субботу – 16 мая, сообщили в региональном Минздраве.
По установленным нормам СанПиН, если ребенок не посещал садик больше пяти дней, родители обязаны предоставить в дошкольное учреждение справку о состоянии его здоровья. Получить такой документ в городской поликлинике Южно-Сахалинска можно в будние дни с 08.00 до 20.00. Для удобства маленьких пациентов и их родителей в лечебном учреждении организованы пять дополнительных кабинетов для выдачи справок. Также получить документ о состоянии здоровья можно у своего участкового педиатра. В учреждении отмечают, что заранее брать талончики не обязательно. Выдача справок происходит по живой очереди. Чтобы избежать скопления пациентов, регистраторы регулируют потоки пациентов.
- Прежде чем ребенок пойдет в сад, необходимо удостовериться в его хорошем самочувствии, - отмечает главный врач городской поликлиники №2 Татьяна Колба. – Много времени это не займет. За 5-7 минут доктор совершит осмотр на предмет катаральных проявлений, послушает дыхание и сердцебиение малыша, осмотрит кожные покровы ребенка и волосистую часть его головы. Если ребенок полностью здоров – выпишет справку.
Специально для горожан, которые не смогут получить документ о состоянии здоровья ребенка в будние дни, будут организованы приемы педиатров в субботу, 16 мая. Маленьких пациентов и их законных представителей будут ждать с 09.00 до 15.00 в поликлиниках по ул. Емельянова, д. 2, ул. Сахалинская, д. 23, а также в амбулаториях планировочного района Хомутово и села Дальнее.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
15:02 15 Мая Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
- 15:42 12 Мая На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
- 14:52 21 Апреля Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?