Строительство лечебного корпуса четвертой поликлиники в Южно-Сахалинске идет с опережением графика. Новое двухсекционное здание позволит разгрузить учреждение, развести потоки пациентов и усовершенствовать профильную помощь. Развитие амбулаторно-поликлинической службы в регионе ведут в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина.

Два этажа будущего четырехуровневого корпуса уже высятся на месте некогда заброшенного пустыря. По плану работы должны завершить здесь в 2022 году. Но уже сейчас строители говорят об опережении графика.

– Объект возводится «под ключ», от проектирования до внутренней отделки и оснащения специальной аппаратурой. Мы стараемся максимально ускорить процесс – одномоментно на стройке трудятся около 50 человек. Рассчитываем, что сдадим корпус на год раньше – не в 2022 году, а следующей осенью, – рассказал заместитель генерального директора ОАО «Сахалин-Инжиниринг» Виктор Альперович.

Общая площадь нового здания – 7 тысяч квадратных метров. Это почти в два раза больше действующего корпуса, построенного 30 лет назад. Сейчас площадей медучреждению не хватает ­– оно рассчитано на 25 тысяч человек, а приписано к нему 40 тысяч. Учитывая градостроительные планы и застройку южной части города, необходимы дополнительные поликлинические мощности.

– Это будет единый лечебно-диагностический комплекс, разделенный по функционалу. В одной секции сосредоточим профилактическую помощь, в другой – лечебную, – прокомментировал областной министр здравоохранения Владимир Ющук. – Сможем усовершенствовать профильные услуги – диспансерные обследования, скрининговые методики, службу УЗИ и другие диагностические направления. Понимаем, что город растет, поэтому после завершения этой стройки рассматриваем возможность возведения еще одного поликлинического корпуса – в Хомутово.

Прилегающую к новому зданию территорию благоустроят. Здесь разобьют газоны и поставят скамейки, а также разместят паркинг. Общая стоимость всех работ – 1,6 миллиарда рублей. Средства выделены из областного бюджета.