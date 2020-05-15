Южно-Сахалинск стал лидером в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления
В островном регионе составили рейтинг эффективности органов местного самоуправления муниципальных образований в 2019 году. Лучшим районом области был признан Южно-Сахалинск. В качестве приза городскому округу будет выделена дотация из региональной казны в размере 30 миллионов рублей.
Деятельность муниципальных образований оценивалась по девяти показателям: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
— Конечно, не могу сказать, что у нас все идеально. У города немало проблем. Это и дороги, и экология, и мусор. Сделать ещё предстоит очень и очень много. Крайне признателен губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко за поддержку наших инициатив. Работа в тесном диалоге с областной властью, прежде всего, нацелена на создание комфортных условий для каждого горожанина. И эту деятельность мы при поддержке регионального правительства и наших горожан будем продолжать, — сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
На второй строчке рейтинга эффективности находится Долинский городской округ, на третьей — Невельский район.
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