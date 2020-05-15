Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться

Власти региона ранее объявили о втором этапе выхода из режима самоизоляции с начала следующей недели. На островах могут возобновить работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные комплексы и магазины промышленных товаров. Однако при этом они должны выполнить ряд важных требований, чтобы обезопасить посетителей, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Одно из главных условий – регулярный вывоз мусора с площадки региональным оператором. Соответствующее требование в адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей ранее было предписано указом губернатора. Нормативный акт был издан в связи с предписанием Роспотребнадзора о проведении санитарной очистки в условиях пандемии.

Это связано с тем, что замусоренная территория является источником инфекций, а грызуны и уличные животные – их разносчиками. Антисанитария, тем более в условиях пандемии, недопустима.

Также руководство объектов торговли, услуг и общественного питания обязано обеспечить клиентов и покупателей обеззараживающим средством, соблюдение масочно-перчаточного режима, дезинфекцию помещений, нанесение разметки для дистанцирования посетителей и сотрудников.

– Владельцам предприятий нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. От полноты выполнения санитарно-эпидемиологических требований зависит здоровье людей. Эти меры – рекомендации Роспотребнадзора, основанные на объективных исследованиях, – рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Отметим, за невыполнение требований при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения нарушителям грозят штрафы. Для должностных лиц – в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Более подробную информацию, касающуюся мер профилактики распространения коронавируса, предприниматели могут найти на сайте министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области в разделе «Коронавирус. Информация для бизнеса». Также работают телефоны горячей линии: 672-672, 672-696.

Напомним, подать заявку в АО «Управление по обращению с отходами» можно по электронной почте: gup_so_othody@svtc.ru. Также можно обратиться по телефонам: 8 (4242) 55-60-63, 8 (4242) 55-61-44.