Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
Власти региона ранее объявили о втором этапе выхода из режима самоизоляции с начала следующей недели. На островах могут возобновить работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные комплексы и магазины промышленных товаров. Однако при этом они должны выполнить ряд важных требований, чтобы обезопасить посетителей, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Одно из главных условий – регулярный вывоз мусора с площадки региональным оператором. Соответствующее требование в адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей ранее было предписано указом губернатора. Нормативный акт был издан в связи с предписанием Роспотребнадзора о проведении санитарной очистки в условиях пандемии.
Это связано с тем, что замусоренная территория является источником инфекций, а грызуны и уличные животные – их разносчиками. Антисанитария, тем более в условиях пандемии, недопустима.
Также руководство объектов торговли, услуг и общественного питания обязано обеспечить клиентов и покупателей обеззараживающим средством, соблюдение масочно-перчаточного режима, дезинфекцию помещений, нанесение разметки для дистанцирования посетителей и сотрудников.
– Владельцам предприятий нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. От полноты выполнения санитарно-эпидемиологических требований зависит здоровье людей. Эти меры – рекомендации Роспотребнадзора, основанные на объективных исследованиях, – рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
Отметим, за невыполнение требований при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения нарушителям грозят штрафы. Для должностных лиц – в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Более подробную информацию, касающуюся мер профилактики распространения коронавируса, предприниматели могут найти на сайте министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области в разделе «Коронавирус. Информация для бизнеса». Также работают телефоны горячей линии: 672-672, 672-696.
Напомним, подать заявку в АО «Управление по обращению с отходами» можно по электронной почте: gup_so_othody@svtc.ru. Также можно обратиться по телефонам: 8 (4242) 55-60-63, 8 (4242) 55-61-44.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
15:02 15 Мая Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
- 15:42 12 Мая На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
- 14:52 21 Апреля Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?