Тихоокеанское
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15:32, 15.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Деньги за неиспользованные билеты на поезда можно вернуть дистанционно

АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что дистанционный возврат неиспользованных билетов на пассажирские поезда для лиц старше 65 лет продлен на проездные документы, купленные до 1 июля (включительно) текущего года. Этот порядок, напомним, был введен из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Для возврата приобретенного билета на пассажирский поезд гражданину необходимо позвонить в Единый информационный сервисный центр (ЕИСЦ) ОАО «РЖД». Подробную информацию о порядке возврата денежных средств и другие сведения можно получить по телефону горячей линии ЕИСЦ 8 800 775 00 00.

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