73,21|79,13|31,96
15:32, 15.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Деньги за неиспользованные билеты на поезда можно вернуть дистанционно
АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что дистанционный возврат неиспользованных билетов на пассажирские поезда для лиц старше 65 лет продлен на проездные документы, купленные до 1 июля (включительно) текущего года. Этот порядок, напомним, был введен из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Для возврата приобретенного билета на пассажирский поезд гражданину необходимо позвонить в Единый информационный сервисный центр (ЕИСЦ) ОАО «РЖД». Подробную информацию о порядке возврата денежных средств и другие сведения можно получить по телефону горячей линии ЕИСЦ 8 800 775 00 00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
15:02 15 Мая Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
- 15:42 12 Мая На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
- 14:52 21 Апреля Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?